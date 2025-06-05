Аналитик Ермаков связал игнорирование США встречи «Рамштайн» с нежеланием поддерживать Украину военным путем

Ведущий аналитик Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков в интервью телеканалу «Звезда» раскрыл мотивы неявки представителей США на совещание в формате «Рамштайн». По его словам, это символический жест, демонстрирующий, что Вашингтон больше не рассматривает военную поддержку Киева как приоритет.

«Это знак того, что эпоха безоговорочной помощи Украине, которая была при администрации Байдена, подходит к концу. Кроме того, сам формат «Рамштайн» постепенно теряет актуальность», — сказал журналистам собеседник.

Ермаков напомнил, что в прошлом году в Вашингтоне было принято решение о передаче контроля над оказанием военной помощи Украине НАТО. Первое заседание в формате «Рамштайн» состоялось 11 апреля, но американские представители на нем отсутствовали. 4 июня группа соберется вновь, однако ни глава Пентагона Пит Хегсет, ни его заместители не планируют участвовать.

Эта группа была создана в феврале 2022 года. В нее входят около 50 стран, которые регулярно встречаются для обсуждения военных нужд Киева. Встречи проходят примерно раз в два месяца. Ранее представители стран собирались 9 января в Германии, затем 12 февраля в Брюсселе.