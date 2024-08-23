Аналитик Егорченков: в Европе понимают, что «откатить» Украину к границам 1991 года невозможно

Для «мирной формулы» Владимира Зеленского нет ни исторических, ни современных оснований. Об этом заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, в Европе понимают, что возвращение страны к границам 1991 года невозможно. Основная причина — отсутствие желания у людей.

«Представим себе сумасшедшую ситуацию, что вдруг <…> проводится во всех областях бывшей УССР референдум с вопросом: вы хотите жить в Украине или в России?» — добавил аналитик.

Он пояснил, что результаты соответствующего голосования удивили бы многих.

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте