Аналитик Егорченков: в Европе понимают, что «откатить» Украину к границам 1991 года невозможно

Для «мирной формулы» Владимира Зеленского нет ни исторических, ни современных оснований. Об этом заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, в Европе понимают, что возвращение страны к границам 1991 года невозможно. Основная причина — отсутствие желания у людей.

«Представим себе сумасшедшую ситуацию, что вдруг <…> проводится во всех областях бывшей УССР референдум с вопросом: вы хотите жить в Украине или в России?» — добавил аналитик.

Он пояснил, что результаты соответствующего голосования удивили бы многих.