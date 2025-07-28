Аналитик Демидов заявил, что Россия продолжит продавать энергоносители странам Европы

Россия продолжит экспортировать энергоресурсы в Европу, несмотря на договоренность между США и ЕС о постепенном отказе от российского топлива. Такое мнение высказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с « Ридусом ».

Как пояснил специалист, США не смогут вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей, так как не способны удовлетворить все потребности Евросоюза.

«Однако теперь Соединенные Штаты будут контролировать логистику. России в сложившейся ситуации придется продавать нефтепродукты европейским государствам через третьи страны», — отметил аналитик.

По его словам, речь идет, например, о Турции, Индии или Китае. Данная схема уже начала применяться и, вероятно, станет постоянной практикой.