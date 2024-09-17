Аналитик Данюк объяснил желание отстранить Макрона от власти политическим кризисом во Франции

Одобрение Бюро Национального собрания Франции проекта резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона говорит, что в стране назрел политический кризис. Об этом в беседе с RT сообщил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.
Ранее нижняя палата парламента Франции одобрила проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении Макрона.
По словам аналитика, все эти действия не приведут к тому, что Макрон лишится власти. Данюк считает, что в проигрыше останутся обычные французские граждане, поскольку политикам не будет времени решать сиюминутные проблемы французов.
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