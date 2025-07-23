Аналитик Данилов не увидел предпосылок для прорыва в переговорах России и Украины

Россия продолжает придерживаться первоначальных позиций, обозначенных еще в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, несмотря на давление западных стран. Об этом заявил ОТР директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, кандидат исторических наук Виталий Данилов, комментируя третий раунд российско-украинских переговоров, запланированный на 23 июля.

Эксперт отметил, что несмотря на требования Британии и США поменять состав делегации, Россия отказалась внести изменения, оставив ведущего специалиста Дмитрия Мединского в команде.

«Мы не идем на уступки. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для какого-то прорыва на предстоящих переговорах», — сказал аналитик.

Данилов добавил, что текущие переговоры будут сосредоточены преимущественно на вопросах гуманитарного характера, обмена пленными и тел погибших солдат. Эти меры важны, однако не смогут кардинально изменить ход боевых действий.