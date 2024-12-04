Аналитик Богуславская увидела в сценарии завершения украинского конфликта много противников

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская прокомментировала статью Reuters о том, что план избранного президента США Дональда Трампа по Украине не встретит поддержки в ЕС и в Киеве. Ее слова передал RT.
Эксперт считает, что в сценарии о завершении украинского конфликта есть много противников.
«Трампа подозревают в том, что он хочет в дальнейшем ответственность за этот конфликт, за помощь Украине, переложить на Европу», — добавила аналитик.
Богуславская указала на то, что европейские страны действительно озабочены и озадачены приходом к власти Дональда Трампа и возможностями изменения его линии по Украине.
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