Аналитик Блохин: США считают Китай главным геополитическим противником

Президент США Дональд Трамп использовал торговые пошлины как инструмент давления на другие страны, вынуждая их вступить в переговоры и пересмотреть условия торговли. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам аналитика, соответствующий подход был направлен на «дисциплину» партнеров.

«Идея пошлин, направленных, условно говоря, на европейцев, заключалась в том, чтобы просто продавить их, отчасти дисциплинировать», — пояснил специалист.

Как отметил Блохин, значительная часть торгового дефицита США приходится на Китай, что стало причиной введения повышенных пошлин. Остальные страны также внесли свою лепту в общий дефицит, и именно поэтому Трамп стремился изменить правила игры.

Доля США в мировой экономике, добавил эксперт, постепенно уменьшается, в то время как влияние Китая растет. Это создает дополнительные сложности для американской экономики и делает Китай главным геополитическим соперником США.