Аналитик Блохин допустил скачок цен на нефть из-за конфликта США и Ирана

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предупредил о возможном резком скачке цен на нефть в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива. Об этом сообщили «Известия» .

«Если Иран это сделает, то цены на нефть взлетят просто космически, и это тоже станет проблемой для США», — подчеркнул аналитик.

По его словам словам, в ответ на вероятные агрессивные действия со стороны США Иран способен нанести удары по расположенным в арабских странах американским военным базам, а также атаковать Израиль — основного партнера Соединенных Штатов в регионе.

Одним из вариантов противодействия является перекрытие Ормузского пролива, через который транспортируется значительная доля ближневосточной нефти.