Аналитик Блохин допустил, что в США отменят все дела против Трампа

Не исключено, что в отношении Трампа прекратят любое уголовное преследование и отменят и другие дела. Таким мнением с RT поделился научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, покушения сделало Трампа почти мучеником в глазах избирателей. И именно это послужило причиной к отмене во Флориде дела, возбужденного против него.

«Поэтому, скорее всего, идут ему навстречу, потому что понятно, что страдалец, а во-вторых, это покушение его выводит на совершенно другой уровень борьбы», — отметил Блохин.

Он добавил, что Трамп уже находится на финишной прямой. Покушение помогло ему выйти на новый уровень.

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