Аналитик Беляев заявил, что Китай вряд ли увеличит экспорт в Россию

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил в беседе с «Ридусом» , что Китай вряд ли сможет увеличить объем экспорта в Россию, чтобы смягчить последствия торговых ограничений, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Беляев отметил, что платежеспособный спрос среди россиян ограничен, что делает перспективы значительного увеличения китайского импорта сомнительными. По его словам, никто не будет поставлять китайские товары в Россию, если на них отсутствует достаточный покупательский спрос.

При этом аналитик допускает, что Китай может прибегнуть к демпингу, то есть предложить свои товары по сниженным ценам. Однако, по его мнению, это не обязательно приведет к существенному снижению цен на китайские товары в России.