Аналитик Беляев сообщил, что Euroclear пытается спасти репутацию на фоне заморозки российских активов

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что бельгийский депозитарий Euroclear пытается спасти репутацию в истории с российскими активами.

Эксперт обратил внимание на заявления исполнительного директора депозитария Валери Урбена, где тот говорит о рисках. Их, по его словам, создает конфискация российских активов.

Беляев отметил, что организация полностью осознает ситуацию с репутационными рисками и всячески пытается разрешить ее. Аналитик напомнил, что в Euroclear была заморожена основная часть российских активов, начиная с 2022 года.