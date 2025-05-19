Аналитик Беляев не увидел эффективности в санкционном давлении Запада на Россию

«Определенные проблемы из-за санкций есть, но они вполне решаемы. Дело в том, что в сфере бизнеса санкции действуют не так жестко, как говорят всевозможные деятели», — сказал собеседник издания.

Агентство отметило адаптацию экономики страны к условиям санкций, установив новый рейтинг на уровне BBB+. Оценивая ситуацию, аналитики указали на стабильное финансовое положение государства, низкий объем государственного долга и значительное накопленное покрытие международных обязательств собственными золотовалютными резервами. Таким образом, санкции Запада оказывают минимальное воздействие на экономику России, считают авторы исследования.