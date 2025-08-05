Аналитик Батюк допустил обсуждение вопроса ядерной стабильности при визите Уиткоффа в РФ

Визит специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву сосредоточит внимание обеих сторон не только на украинском кризисе, но и на других аспектах взаимоотношений. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады Владимир Батюк, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, стороны могут обсудить проблему ядерной стабильности, которая неожиданно вышла на первый план. Кроме того, среди возможных тем аналитик выделил ситуацию на постсоветском пространстве, в ближневосточном регионе и Индо-Тихоокеанской зоне.

Комментируя восприятие позиций России администрацией США, Батюк сравнил подходы администраций Дональда Трампа и экс-президента США Джо Байдена. Он отметил, что команда Трампа продемонстрировала значительное сближение с российской позицией по украинскому вопросу, выражающее готовность учесть важные факторы.