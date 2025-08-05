Аналитик Батюк допустил обсуждение вопроса ядерной стабильности при визите Уиткоффа в РФ

Визит специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву сосредоточит внимание обеих сторон не только на украинском кризисе, но и на других аспектах взаимоотношений. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады Владимир Батюк, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, стороны могут обсудить проблему ядерной стабильности, которая неожиданно вышла на первый план. Кроме того, среди возможных тем аналитик выделил ситуацию на постсоветском пространстве, в ближневосточном регионе и Индо-Тихоокеанской зоне.
Комментируя восприятие позиций России администрацией США, Батюк сравнил подходы администраций Дональда Трампа и экс-президента США Джо Байдена. Он отметил, что команда Трампа продемонстрировала значительное сближение с российской позицией по украинскому вопросу, выражающее готовность учесть важные факторы.
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