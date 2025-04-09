Аналитик Антонов: падение биткоина связано с торговой войной США и Китая

Снижение стоимости биткоинов привело некоторых владельцев к панической продаже активов. Падение курса криптовалюты напрямую связано с обострением торгового конфликта между США и Китаем. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT .

По его словам, проблема возникла после введения администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рекордных 104% пошлин на китайский импорт.

«Эта неопределенность вызвала паническое бегство инвесторов в фиат, затронув все сегменты финансового рынка, включая криптовалюты», — пояснил специалист.

Антонов добавил, что стабилизация или повышение стоимости биткоина возможны после публикации протоколов FOMC ФРС США в среду и новых данных по инфляции в США в четверг. Такие события могут послужить толчком для смены тенденции, считает аналитик.