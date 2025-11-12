Аналитик Ананьева допустила смещение Стармера с поста премьер-министра Британии

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера является вероятной перспективой, поскольку представители Лейбористской партии рассматривают возможность сохранения власти посредством замены своего лидера. Такое мнение высказала руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с ИА НСН .

Как пояснила специалист, смена лидера кажется предпочтительным вариантом перед угрозой внеочередных выборов, провести которые предложил лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж.

«Другое дело, что встает вопрос о преемнике. А вот самый популярный лейборист Энди Бернхэм — мэр Манчестера, не имеет депутатского мандата», — отметила аналитик.

Она также указала на неудовлетворительное состояние экономики, перешедшей к лейбористам от предыдущих правительственных кабинетов.