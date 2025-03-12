Аналитик Акопян: США будут открыто выступать за ВСУ при отказе России от перемирия

На переговорах между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии была выдвинута идея о 30-дневном прекращении огня на Украине. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировал эксперт по международным отношениям Арам Акопян.

По его словам, соответствующие договоренности кажутся позитивным шагом к урегулированию конфликта на первый взгляд.

«Однако без согласия России на предложенные условия они остаются лишь декларацией без реального эффекта», — отметил аналитик.

Если РФ примет условия по перемирию, сообщил специалист, ВСУ получат 30 дней на перевооружение, поддерживаемое США и Евросоюзом. При отказе конфликт продолжится, однако в таком случае команда президента Дональда Трампа будет открыто выступать на стороне Украины.