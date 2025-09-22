Аналитик Абовян заявил, что внутриерархические каноны не дадут властям Армении разрушить церковь изнутри

По мнению специалиста, после неудачи повлиять извне правительство решило пойти другим путем — внедрить своего агента внутрь структуры. Несмотря на наличие такого кандидата, успех плана сомнителен ввиду строгих внутренних канонов церкви.

«Даже если они нашли кого-то, то через кого-то практически невозможно реализовать то, что они задумали. Потому что есть внутриерархические церковные каноны, которые просто обрубают все попытки властей даже изнутри раскачать церковь», — отметил аналитик.

Помимо прочего, Абовян предположил, что судебные дела, вроде разбирательства по делу «Электросетей Армении», намеренно затягиваются властями.