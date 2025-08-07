Американского военного арестовали за попытку передать России данные об Abrams

Минюст США: в Техасе задержали военного за попытку передать РФ данные об Abrams

В Техасе арестовали американского военного, которого подозревают в попытке передать России секретные данные о танке M1A2 Abrams. Об этом сообщил Минюст Соединенных Штатов.

По данным ведомства, задержан 22-летний Тейлор Адам Ли из Эль-Пасо. Его обвиняют в попытке передать «иностранному противнику» сведения о национальной обороне и в незаконном экспорте технических данных.

Ли хотел получить российское гражданство в обмен на передачу секретных данных человеку, которого считал сотрудником российской разведки. По предварительным данным, военнослужащий заявлял: «США недовольны тем, что я пытаюсь раскрыть их слабые места».

В конце июля он доставил на склад в Эль-Пасо важный компонент для военной техники и отправил короткое сообщение своему контактному лицу: «Миссия выполнена».

Ранее в Германии офицер бундесвера признался в попытках шпионажа в пользу России. Он собирался передать РФ военные данные об украинском конфликте.