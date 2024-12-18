Американского охотника насмерть задавил упавший с дерева подстреленный медведь

Мужчина в США умер после того, как на него с дерева упал подстреленный медведь. Об этом сообщила газета USA Today .

По данным издания, в штате Вирджиния 9 декабря охотники преследовали медведя, который спрятался от них на дереве. Один из мужчин подстрелил животное. Хищник рухнул вниз и задавил стоявшего рядом 58-летнего американца.

Пострадавшему охотнику оказали первую помощь, после чего его госпитализировали в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Мужчина скончался 13 декабря.

«В настоящее время департамент не выдвигает никаких обвинений, связанных с этим инцидентом», — добавила представитель службы охраны дикой природы штата Шелби Крауч.

Ранее в Приморском крае медведь убил охотника, который разбудил его выстрелом из ружья.