Американский ученый Бернс предупредил о риске землетрясений в Индии

Американский ученый Стефан Бернс сообщил о повышенном риске сильных землетрясений в Индии из-за подземных толчков вблизи острова Пасхи, узнал сайт aif.ru из канала специалиста в социальной сети X*.

«В Индии возрастает риск сильных землетрясений», — написал геолог. Он отметил, что за последние два дня в районе тройного сочленения плит Наска, Антарктиды и Тихого океана вблизи острова Пасхи произошло три ощутимых землетрясения с магнитудами 5,6, 4,9 и 5,1. Это может создать проблемы для Индии и Гималайского региона в целом.

По прогнозам ученого, в ближайшее время в этом районе возможно землетрясение магнитудой 6.

Согласно данным с сайта Earthquakelist, за последние сутки в Индии зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3 близ Ревы и Гангтока.

