Американский адмирал сравнил Китай с «лягушкой в кипятке» | 360°

Мир 28 апреля 2024, 19:26 Американский адмирал сравнил Китай с «лягушкой в кипятке» Адмирал США Акилино назвал действия КНР стратегией «лягушки в кипятке»

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Глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM) адмирал Джон Акилино обвинил Китай во все более агрессивных действиях в Индо-Тихоокеанском регионе. Другие страны недооценивают опасность этого, подчеркнул он в беседе с Financial Times.

«Они становятся более агрессивными и более смелыми, это становится все более опасным», — подчеркнул Акилино.

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По его оценке, КНР решила применять стратегию «лягушки в кипятке». Иными словами, происходит постепенное наращивание напряженности в регионе, из-за чего другие страны, пояснил адмирал, «недооценивают опасность, пока не станет слишком поздно».

Акилино выразил уверенность, что о действиях Китая, которые, по его мнению, выходят за рамки международных правовых норм, следует говорить постоянно.

Одним из самых напряженных эпизодов адмирал счел визит на Тайвань летом 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. После этого КНР начала масштабные военные учения вблизи острова.

По мнению Акилино, китайская сторона тогда просто неверно истолковала эту поездку, посчитав, что Соединенные Штаты не признают политику «одного Китая».