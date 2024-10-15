Американист Васильев счел высокой вероятность массовых протестов на выборах в США

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев указал на высокую вероятность организации масштабных протестов в день выборов президента Соединенных Штатов. Об этом сообщил « Абзац ».

По мнению эксперта, возможные демонстрации охватят как колеблющиеся штаты, так и крупнейшие города.

«Если будет признано, что Трамп (Дональд Трамп — прим. ред.) где-то побеждает, скорее всего, реакцией на это будет начало массовых протестов», — отметил специалист.

Если не пресечь беспорядки в самом начале, предположил Васильев, страна может «погрузиться в хаос». Кроме того, есть риск развития конституционного кризиса.