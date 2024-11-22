Американист Кузник заявил, что в США хватает готовых начать ядерную войну безумцев

В окружении Джо Байдена, который пока остается легитимным президентом США, достаточно безумцев, которые хотят спровоцировать Россию или даже развязать ядерную войну. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

По его словам, что часть людей, которые занимают посты в администрации Байдена, нужно было бы определить в психиатрическую лечебницу, потому что они сумасшедшие люди, не отдающие отчет своим действиям.

Кузник подчеркнул, что таких людей нельзя допускать к власти. Тем более, что часть из них наделена полномочиями начать ограниченную ядерную войну.