Американист Дудаков заявил, что украинцы рискуют остаться без денег при Трампе

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может обернуться для украинцев серьезными рисками. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал американист Малек Дудаков.

В частности, Трамп может прекратить финансирование Украины, и она останется без серьезной денежной поддержки. Однако это по большей части будет зависит от того, какое окружени соберется вокруг нового американского президента. Потому что среди политиков есть те, кто готов и дальше спонсировать этот «провальный украинский проект», добавил политолог.

Кроме того, он предположил, что Трамп захочет начать переговоры с Россией в ближайшее время.