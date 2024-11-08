Американист Дудаков заявил, что украинцы рискуют остаться без денег при Трампе

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может обернуться для украинцев серьезными рисками. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал американист Малек Дудаков.
В частности, Трамп может прекратить финансирование Украины, и она останется без серьезной денежной поддержки. Однако это по большей части будет зависит от того, какое окружени соберется вокруг нового американского президента. Потому что среди политиков есть те, кто готов и дальше спонсировать этот «провальный украинский проект», добавил политолог.
Кроме того, он предположил, что Трамп захочет начать переговоры с Россией в ближайшее время.
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