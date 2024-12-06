Американист Дудаков заявил, что команде Трампа будет полезно послушать интервью Лаврова

Интервью главы российского МИДа Сергея Лаврова, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, будет полезно посмотреть Дональду Трампу и членам его команды. Такое мнение в беседе со «Взглядом» выразил американист Малек Дудаков.

По его словам, пока еще действующий президент США Джо Байден и его администрация вряд ли будут принимать во внимание мнение России по вопросу того, что происходит на Украине.

«А вот для Дональда Трампа и его сторонников услышать этот диалог будет полезно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что новому президенту США только предстоит ознакомиться с позицией России и понять все ее тонкости.