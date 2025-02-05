Американист Малек Дудаков заметил, что в настоящее время в Канаде наблюдается острый правительственный кризис, и уходящий кабинет Джастина Трюдо занимается решением проблемы, связанной с массовым въездом мигрантов в страну за период его премьерства. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда» .

По словам эксперта, в эпоху правления Трюдо был зафиксирован значительный наплыв мигрантов: множество людей приезжали в Канаду, а затем пересекали северную границу, пытаясь переехать в США. Дудаков также отметил, что ситуация осложняется неопределенностью относительно даты проведения выборов нового премьер-министра Канады и личности кандидата, который заменит Трюдо.

«Я вполне допускаю, что канадские „правые“ придут к власти с Пьером Пуальевром, но возможно, что все-таки канадские либералы (пока еще правящая партия) нас тоже удивят», — добавил политолог.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на обещания Оттавы усилить пограничную безопасность, это не окажет существенного влияния на текущую ситуацию.