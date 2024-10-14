Американист Дудаков не исключил, что могут быть новые покушения на Трампа

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT не исключил возможности новых покушений на Дональда Трампа, кандидата в президенты США.

По его словам, очень заметно, что охрана Трампа действительно усилилась в последнее время. Секретная служба увеличила число агентов, начала применять дроны для охраны, а также тщательнее проверяют всех, кто приходит на его мероприятия.

Кроме того, вокруг Трампа устанавливают защитное стекло, так что сейчас покушение на него стало значительно сложнее. Однако нельзя исключать вероятность возникновения новых угроз, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в Америке наблюдается большой раскол, и есть немало противников Трампа, включая тех, кто может оказаться психически нестабильным и приобрести оружие. Также стоит рассмотреть возможность заговора со стороны определенных сил в американском глубинном государстве, которые не поддерживают Трампа.