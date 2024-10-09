Американист Дудаков назвал типичной риторикой демократов высказывания, которые произнесла Харрис в адрес Путина
Политолог-американист Малек Дудаков назвал типичной риторикой демократов последние высказывания, которые произнесла Камала Харрис в адрес Владимира Путина. Об этом сообщил RT.
Представители этой партии, по словам собеседника, настроены на дальнейшую конфронтацию с Россией.
«Плюс Харрис пытается уличить как-то Трампа в связях с Россией и набрать политических очков», — сказал Дудаков.
Американист считает, что представитель в президенты от Демпартии не думает о дипломатических последствиях.
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