Американист Дробницкий назвал реалистичной угрозу сепаратизма в Техасе и Калифорнии

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий согласился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который сообщил, что угроза сепаратизма в Техасе и Калифорнии вполне реалистична. Об этом написал «Ридус» .

По словам собеседника, основной целью сепаратистских американский движений является не выход своих регионов из состава страны, а присоединение к соседнему штату или создание нового. Эксперт вспомнил про движение «Штат Новый Иллинойс», участники которого хотят создать во главе с Чикаго отдельный штат.

«Там много чего происходит в этом смысле, даже прошли референдумы в 12 округах того же Иллинойса», — сообщил он журналистам.

Политолог считает, что сторонники выхода из США могут стать влиятельной политической силой в двух вышеназванных штатах.