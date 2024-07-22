Американист Богуславская заявила об удивительных изменениях в рейтинге Харрис

Кандидат политических наук Юлия Богуславская прокомментировала поддержку вице-президента Камалы Харрис со стороны Демократической партии США на предстоящих президентских выборах в ноябре в эфире радио Sputnik .

По данным платформы ActBlue, американцы собрали 46,7 миллиона долларов на предвыборную кампанию Харрис всего за несколько часов, что стало крупнейшим сбором средств за один день в 2024 году.

Юлия Богуславская выразила мнение, что СМИ в США активно стараются представить замену кандидата как легитимное решение. По ее словам, демократы делают серьезные усилия, чтобы вызвать у избирателей уверенность в целесообразности этой замены. Потому что праймериз голосовали за Байдена, спонсоры вкладывали деньги в Байдена, и тут появляется другой кандидат.

Политолог подчеркнула, что сейчас главная цель демократов — это выбор кандидата, и американская пресса поддерживает Камалу Харрис, стремясь представить этот выбор как наиболее очевидный и законный.

«В какой-то определенный момент ее рейтинг сблизился с рейтингом Джо Байдена. И сейчас она выглядит даже лучше Байдена, как ни странно», — отметила Богуславская.

Она добавила, что Харрис — это фигура, наиболее близкая к Джо Байдену, и она во многом с ним ассоциируется.