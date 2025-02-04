Американист Богуславская: за действиями Маска может последовать множество исков

Серьезная встряска в ближайшее время ожидает систему бюрократии Соединенных Штатов. Таким мнением поделилась старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская в разговоре с RT .

Специалист отметила, что Илон Маск, имеющий поддержку со стороны самого Дональда Трампа, рассматривается как фигура, которая отвечает за борьбу с американской административной властью. Ситуация с Агентством по международному развитию — лишь первые плоды деятельности миллиардера.

«Своих постов лишаются те люди, которые проявили себя в судебном преследовании Дональда Трампа. По всей видимости, это противостояние будет усиливаться, потому что планы очень серьезные», — подчеркнула Богуславская.

Она предположила, что вскоре с помощью судебных структур будет подано большое количество судебных исков против действий Илона Маска.