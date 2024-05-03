Американист Блохин: США хотят достичь доминирования в космической сфере | 360°

Мир 03 мая 2024, 13:56 Американист Блохин: США хотят достичь доминирования в космической сфере

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Министерство иностранных дел Китая заявило, что США представляют наибольшую угрозу безопасности в космосе. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал американист Константин Блохин.

По его мнению, Соединенные Штаты маниакально одержимы идеей милитаризации космического пространства.

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«Лидерство в космической сфере позволит лидировать и на земле. Очевидно, они хотят достичь так называемого полного спектра доминирования во всех сферах», — высказался политолог.

Американская спутниковая группировка, напомнил эксперт, является одной из мощнейших в мире. Обвинения со стороны КНР действительно имеют основания.