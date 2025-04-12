Американист Блохин: разногласия между Трампом и Маском преувеличены

Американист Константин Блохин в беседе с «Ридусом» оценил вероятность конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, о котором писали западные СМИ как о ненужном для нынешней американской администрации.

Блохин считает, что разногласия между Трампом и Маском преувеличены. Маловероятно, что Трамп намеренно вступит в конфронтацию с основным финансовым спонсором Республиканской партии.

По мнению Блохина, Илон Маск больше заинтересован в дистанцировании от Белого дома, поскольку торговые войны наносят его бизнесу многомиллиардные убытки, а в глазах американских граждан, недовольных политикой президента, он превращается в объект критики.