Американист Блохин: разногласия между Трампом и Маском преувеличены

Американист Константин Блохин в беседе с «Ридусом» оценил вероятность конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, о котором писали западные СМИ как о ненужном для нынешней американской администрации.
Блохин считает, что разногласия между Трампом и Маском преувеличены. Маловероятно, что Трамп намеренно вступит в конфронтацию с основным финансовым спонсором Республиканской партии.
По мнению Блохина, Илон Маск больше заинтересован в дистанцировании от Белого дома, поскольку торговые войны наносят его бизнесу многомиллиардные убытки, а в глазах американских граждан, недовольных политикой президента, он превращается в объект критики.
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