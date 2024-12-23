Научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин утверждает, что слухи о том, что Илон Маск якобы займет место Дональда Трампа в качестве будущего президента США, направлены на дискредитацию их обоих. Об этом сообщил RT .

Основная цель этих разговоров состоит в том, чтобы представить Трампа как марионетку в руках Маска. Таким образом, Трамп подвергается дискредитации, считает собеседник. На самом деле задача Маска другая — чтобы его не ограничивали, не ставили преграды на пути к осуществлению его планов.

Поскольку Маск является одним из ближайших друзей Трампа и его финансовым спонсором, очевидно, что злопыхатели стремятся одновременно очернить и Трампа, и Маска, резюмировал Блохин.