Альпинист Киселев назвал новшеством метод подъема британцев на Эверест

Группа британских военных покорила вершину Эвереста всего за пять дней, используя инновационный подход. Спасатель и альпинист Денис Киселев в разговоре с сайтом телеканала « Звезда » пояснил, что успех был достигнут благодаря применению ксенона — инертного газа, ускорившего восхождение.

Специалист подчеркнул оригинальность метода, отметив и его новшество.

«Если раньше люди дышали, грубо говоря, обычным воздухом, обогащенным кислородом, то тут какая-то новая смесь. Естественно, как новая химия, идет речь о допинге», — пояснил эксперт.

По мнению Киселева, ситуация может иметь политический контекст для Непала, который зарабатывает на выдаче разрешений на восхождение. Кроме того, инновация способна изменить подход к созданию кислородных смесей, используемых для подъемов, считает спасатель.