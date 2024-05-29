AliExpress: отказ Alibaba от доставок в РФ не повлияет на работу площадки

Китайская компания Alibaba решила прекратить прием платежей в рублях. Кроме того, она перестанет доставлять товары в РФ. Повлияют ли данные меры на работу интернет-магазина AliExpress, рассказала вице-президент платформы по коммуникациям Анастасия Жбанова в беседе с «Ридусом».

По ее словам, Alibaba действительно владеет акциями AliExpress, однако это две разные организации. Торговая площадка продолжит осуществлять взаимодействие с российскими пользователями, заверила Жбанова.

Предположительно, нынешняя политика Alibaba вызвана опасениями вторичных санкций со стороны США. Ранее компанию внесли в украинский список «международных спонсоров войны».

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