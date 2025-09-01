Алиев заявил о поддержке Азербайджаном инициатив КНР по глобальной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании в формате «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине заявил, что Баку поддерживает выдвинутые Пекином инициативы по глобальному развитию, безопасности, цивилизации и управлению. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он назвал их важной мерой для укрепления международного мира и уважения международного права. По словам Алиева, Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе и вносит вклад в международные и региональные проекты. Он напомнил, что Баку одним из первых поддержал инициативу «Один пояс, один путь» и активно реализует проекты в ее рамках.

Глава государства подчеркнул, что за последние два года отношения двух стран вышли на новый уровень. Он назвал историческим событием подписание в этом году совместного заявления о стратегическом партнерстве, отметив, что документ открыл новую страницу в азербайджано-китайских связях.

Саммит ШОС в Тяньцзине прошел с 31 августа по 1 сентября и собрал более 20 лидеров иностранных государств и представителей международных организаций.