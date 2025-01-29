Актер Тания выступил за открытие избирательных участков вне Абхазии

Актер и участник шоу «Однажды в России» Теймураз Тания заявил RT , что выступает за создание избирательных участков за пределами Абхазии.

Тания рассказал, что если появится возможность, будь то в Москве или в любом другом городе, ему хотелось бы, чтобы не пришлось преодолевать расстояние в 300, 500 или даже 2000 километров.

«Если эти участки будут где-то поблизости, рядом с людьми, я думаю, все граждане Абхазии с удовольствием проголосуют», — сказал он.

По его мнению, чем больше избирательных участков откроется, тем удобнее это будет для граждан Абхазии.