Актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Офис» Терренс Бисор скончался на 90-м году жизни

Американский актер Терренс Бисор ушел из жизни в возрасте 89 лет. Трагическую новость сообщил New York Daily News.

Известно, что артист скончался в Калифорнии. В день смерти рядом с ним находилась супруга, вместе с которой он прожил в браке 55 лет.

Бисор известен зрителю благодаря ролям в таких сериалах, как «Доктор Хаус», «Клиника» и «Офис», добавил сайт kp.ru.

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