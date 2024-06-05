Актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Офис» Терренс Бисор скончался на 90-м году жизни
Американский актер Терренс Бисор ушел из жизни в возрасте 89 лет. Трагическую новость сообщил New York Daily News.
Известно, что артист скончался в Калифорнии. В день смерти рядом с ним находилась супруга, вместе с которой он прожил в браке 55 лет.
Бисор известен зрителю благодаря ролям в таких сериалах, как «Доктор Хаус», «Клиника» и «Офис», добавил сайт kp.ru.
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