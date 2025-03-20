Айтишник из США устроился на девять работ и нанял вместо себя других людей

IT-специалист из США решил устроиться сразу на девять работ. Чтобы успевать выполнять все обязанности, он нанял помощников. Несмотря на дополнительные расходы, его доход составляет полмиллиона долларов в год. В интервью изданию Business Insider инженер рассказал, что впервые попытался совмещать две должности на удаленной работе в 2018 году.

Программист, который представился Харрисоном, со временем сделал свое имя узнаваемым брендом. Он собрал команду из четырех технических специалистов, двух помощников по поиску вакансий и одного менеджера. На роль последнего подошел его безработный зять.

Харрисону требуется вспомогательный персонал, чтобы оперативно реагировать на изменения в проектах и подбирать подходящие вакансии в случае его увольнения. В среднем Харрисон посвящает работе около сорока часов в неделю. В основном его деятельность заключается в проведении совещаний и организации работы команды.

Непосредственно техническую часть работы выполняют члены его команды, среди которых есть граждане США, Канады, Индии и Пакистана.

Как рассказал Харрисон, в 2023 году он работал на шести работах и заработал 470 тысяч долларов. После вычета зарплат своим помощникам у него осталось 320 тысяч. В прошлом году Харрисон трудился уже на девять различных компаний и получил 500 тысяч долларов. О точной сумме чистой прибыли он сможет узнать после того, как налоговая служба обработает его декларацию.

В 2025 году Харрисон планирует заработать около 800 тысяч и потратить 250 тысяч на оплату труда сотрудников.

Айтишник уверен в том, что ни один работодатель не знает про его «дополнительные смены». Раньше он боялся увольнений, но сейчас спокоен.

Ранее создатель официального сайта Кремля Артем Геллер прокомментировал заявление основателя Anthropic Дарио Амодеи о том, что уже через год искусственный интеллект сможет полностью заменить программистов и выдавать 100% кода. По мнению Геллера, для опытных специалистов подобные перспективы не представляют угрозы.