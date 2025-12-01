Airbus нашел новую проблему в самолетах

Airbus выявил проблемы с качеством панелей в самолетах A320

Крупный европейский авиаконцерн Airbus обнаружил проблемы при производстве самолетов A320 из-за дефекта панелей фюзеляжа. В связи с этим пришлось задержать некоторые поставки, сообщило Reuters.

По данным источника издания, производственный дефект повлиял на сроки поставок, однако признаков, что проблема затронула уже эксплуатируемые машины, нет.

В ноябре Airbus выпустил 72 самолета. Таким образом, общее количество произведенных судов за год достигло 657. В декабре компания планирует достичь рекордного уровня в 160 машин.

Ранее авиаконцерн отозвал тысячи своих машин с рынка из-за проблемы с авиалайнерами A320.Выяснилось, что их работе мешали солнечные лучи. На большой высоте бортовой компьютер неправильно определял положение самолета и рейсы стали небезопасными.

После выявления уязвимости из-за солнечного излучения Airbus обновил программное обеспечение почти в шести тысячах самолетах модели A320.