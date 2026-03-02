Агроэксперт Березнюк заявил, что Иран продолжит поставки продовольствия в Россию

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT заявил, что Иран поставляет в Россию продовольственную продукцию, включая апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, виноград, арбузы, финики, изюм, орехи, креветки, овощи, зелень и сухофрукты

По словам специалиста, события на Ближнем Востоке могут вызвать краткосрочную волатильность цен и логистики для некоторых нишевых позиций, но не представляют системной угрозы продовольственной безопасности России. Березнюк отметил, что инфраструктура Ирана и агропроизводство сохранят работоспособность и экспортные возможности, даже если поставки временно сократятся.

Он подчеркнул, что у России есть альтернативные источники поставок, такие как Турция, Египет, страны ЕАЭС/СНГ, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Южная Африка и Латинская Америка.