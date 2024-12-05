Агроэксперт Березнюк: в отношении импорта белой рыбы британцы сами надпилили сук, на котором сидят

В течение последних лет в Великобритании увеличились объемы потребления трески. Так, спрос на рыбу вырос в ресторанном сегменте. Об этом рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT .

Он напомнил, что треска — фактически национальное блюдо для Соединенного Королевства.

«Знаменитые британские фиш-энд-чипс в основном готовят из трески, хоть и используются также камбала и пикша, но треска остается номером один для англичан», — отметил эксперт.

Однако в отношении импорта продукта, добавил специалист, британцы сами надпилили сук, на котором сидят. Их собственный вылов не удовлетворяет запросы населения, а принятый Госдумой отказ от соглашения с правительством страны усугубил положение местных организаций, пояснил Березнюк.