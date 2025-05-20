Несмотря на антироссийские санкции Европейского союза, сотрудничество между странами Евросоюза и Россией в сельскохозяйственной сфере продолжается. Российские удобрения остаются востребованными на европейских рынках, сообщая RT со ссылкой на управляющего партнера Agro and Food Communications Илью Березнюка.

Данные статистики Еврокомиссии свидетельствуют, что объемы поставок российских удобрений в Европу достигают значительных объемов. В 2024 году суммарный объем экспорта превысил два миллиарда евро, что превышает показатели предыдущих годов начиная с 2022-го.

Крупнейшим партнером в приобретении российских агрохимикатов традиционно выступает Польша. Помимо удобрений, Евросоюз активно приобретает различные виды сельхозпродукции российского происхождения непосредственно или через посредников.

По мнению экспертов, подобная ситуация обусловлена значимостью России как поставщика важных ресурсов для сельского хозяйства Европы. Высококачественное сырье и доступные цены делают российские удобрения привлекательным выбором для фермеров многих стран региона.