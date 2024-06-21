Африканист Васильев: решения российских судов помогут странам Африки в борьбе с неоколониализмом

Решения российских судов могут стать отличным инструментом для стран Африки в борьбе с неоколониализмом. Об этом сообщил африканист Виктор Васильев в беседе с «Ридусом».
Ранее Высокий суд ЮАР арестовал активы Google после того, как корпорация отказалась исполнять решение московского суда о восстановлении аккаунта православного телеканала «СПАС» на YouTube.
По словам эксперта, на фоне этого решения российской судебной системы постепенно станут легитимным источником для принятия решений в других судебных разбирательствах. В целом в условиях современной экономики в Африке набирает популярность идея борьбы с западными корпорациями, отметил Васильев.