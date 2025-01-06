Аэропорты в трех городах Узбекистана закрыли из-за тумана

Из-за сильного тумана аэропорты в трех городах Узбекистана — Нукусе, Ургенче и Фергане — временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

«Густой туман с раннего утра окутал Нукус, Ургенч и Фергану. В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметили в пресс-службе.

Рейс HY-9638 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург — Ургенч, приземлился на запасном аэродроме в Бухаре.

Рейсы HY-51 и HY-52 по маршруту Ташкент — Ургенч и Ургенч — Ташкент задержали. По предварительной информации, самолет вылетит из Ташкента в Ургенч в 12:00. Обратный рейс, предположительно, отправится в 14:15. Рейс HY-11 авиакомпании Uzbekistan Airways, следующий по маршруту Ташкент — Нукус, также задерживается до 11:30 по местному времени.

Туман стал причиной введения в воздушной гавани Ферганы ограничений на прием воздушных судов, но позже их сняли. В штатном режиме работает и аэропорт Ургенч — сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Накануне более 20 рейсов задержали в аэропорту Пулково. Многим пассажирам пришлось ждать посадки несколько часов. Как сообщал сайт kp.ru, В столице Удмуртии приземлились два самолета из Москвы, которые из-за введенных в аэропорту Ижевска ограничений были вынуждены уйти на запасной аэропорт.