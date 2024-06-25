Адвокат Ярмуш заявила, что Австралия не выдаст Ассанжа

Джулиан Ассанж заключил сделку, вышел под залог из британской тюрьмы и вернулся в Австралию, которая не выдаст США своего гражданина. Об этом радио Sputnik рассказала адвокат по международному праву Мария Ярмуш.

Она объяснила, что в Австралии нет экстрадиции. Поэтому, скорее всего, он будет участвовать в американском судебном процессе лишь по видеосвязи.

«Австралия не выдаст его теперь, поскольку в этой стране экстрадиция своих граждан запрещена. Впрочем, экстрадиция 52-летнего журналиста США уже неинтересна. Им нужно было, чтобы он признал себя виновным и согласился на вынесение приговора», — подчеркнула юрист.

Она добавила, что Ассанж теперь сконцентрируется на здоровье.

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