Адвокат Багдасарян рассказал о введении уголовной ответственности за сталкинг в Казахстане

Адвокат Артем Багдасарян рассказал MIR24.TV о введении уголовной ответственности за сталкинг в Казахстане. Новый закон вступил в силу, дополнив Уголовный кодекс статьей 115-1, которая вводит наказание за преследование и систематическое вмешательство в личное пространство жертвы.

Эта законодательная мера, по словам адвоката, восполняет существующий правовой пробел, обеспечивая защиту гражданам от агрессивного навязывания контактов и слежки, даже если они не переходят в прямую агрессию или физические нападки. Ранее законодательство не могло полноценно защищать лиц, страдающих от подобного вмешательства.

В России аналогичным образом остро стоит проблема правового регулирования сталкинга. Отсутствие специального закона приводит к тому, что правоохранительные органы отказываются рассматривать жалобы на систематическое преследование, ссылаясь на отсутствие формального состава преступления. Российские законодатели планируют внести соответствующий законопроект в Государственную Думу осенью 2025 года, чтобы исправить данную ситуацию и обеспечить полноценную защиту жертвам сталкеров.