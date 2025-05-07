Итоги выборов в Германии, казалось бы, были предсказуемыми, однако их исход поразил наблюдателей и общество. Парламент страны, Бундестаг, не поддержал кандидатуру Фридриха Мерца, претендента на должность канцлера от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Изначально ожидалось, что избранный лидер автоматически займет кресло канцлера, но в реальности он набрал лишь 310 голосов при необходимых 316, написал «Абзац» .

Такой результат потряс политическую элиту и общественность Германии, поскольку ранее главы кабинета утверждались большинством голосов уже в первом голосовании.

Главные критики полагают, что Мерц проявляет склонность к националистическим лозунгам и углубляет разрыв в обществе, пытаясь осуществить реформы, которые угрожают социальному благополучию и солидарности.

Лидер Левой партии Германии Ян Ван Акен подчеркнул, что политика Фридриха Мерца способствует поляризации общества и препятствует формированию единого фронта между основными политическими силами.

Мерц все же добился успеха и был избран канцлером Германии после повторного голосования в Бундестаге. Первый раунд голосования закончился для него неудачей, но сегодня ему удалось собрать нужное количество голосов, закрепив свою позицию в качестве руководителя страны.