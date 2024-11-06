«А полет на Марс не обсуждал?» Захарова высмеяла обращение Зеленского к Трампу

Захарова: Зеленскому бы обсудить с Маском полет на Марс, многие бы скинулись

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он вспомнил, что в ходе сентябрьского визита в США обсуждал с Дональдом Трампом свой «план победы». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

«Зеленский вспомнил, что обсуждал с Трампом свой „план“. А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», — заявила Захарова.

До этого Захарова заявила, что тезисы Трампа о необходимости завершения конфликтов нужно будет подкрепить конкретными шагами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинский вопрос за одну ночь не разрешить. По его словам, подобные рассуждения до инаугурации неуместны. Песков также добавил, что именно США «подбрасывают керосин в этот конфликт».

Ранее МИД РФ опубликовал заявление о готовности России сотрудничать с новой администрацией Трампа, но при этом продолжая жестко отстаивать свои национальные интересы.